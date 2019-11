An dem Konzert am Abend nehmen in diesem Jahr acht Musikgruppen teil. "Klangfarben" von der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte, der Gebärdenchor "Monael & Friends", "Motus und das Zupfensemble der Städtischen Musikschule", "ORFFeus" von der Chemnitzer Janusz-Korczak-Schule, die "Rock-AG" von der Schule am Stadtpark in Limbach-Oberfrohna, der Gebärdenchor "SignSongs" aus Leipzig, der inklusive Chor "Kaleidoskop" und das "Schall & Bauchorchester" vom Zentrum zur Lernförderung „Johann-Heinrich Pestalozzi“ und dem Terra Nova Campus. Unterstützt werden die jungen Musiker von Mitgliedern der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz.