Die Zutaten für das grüne Benzin sollen nachhaltig gewonnen werden, erklärt Olaf Schulze von der TU Bergakademie Freiberg. Das Kohlenstoffdioxid soll beispielsweise aus Industrieabgasen gewonnen werden. Außerdem ließe sich aus Abfall Benzin herstellen. "Der Müll wird dann nicht verbrannt, sondern wieder in chemnische Produkte umgewandelt", erklärt Schulze. "Das heißt, das was wir an Wertstoffen im Müll drin haben - Kohlenstoff und Wasserstoff - das kann wieder genutzt werden."

Wie wird das grüne Bezin hergestellt? Vereinfacht gesagt sind die Zutaten für den Treibstoff: Kohlendioxid, Wasser und Strom. Das Wasser wird mittels Elektrolyse zunächst in seine Bestandteile, also Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Anschließend wird das Kohlenstoffdioxid mit Wasserstoff angereichert, sodass Methanol entsteht. In weiteren chemischen Reaktionen entsteht aus dem Methanol dann Benzin.

Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist der Chemieanlagenbau Chemnitz. Laut Geschäftsführer Joachim Engelmann wird das Benzin bisher nach Standartisierten Vorgaben produziert. "Wir sind aber in der Lage in der weiteren Entwicklung Benzin mit weniger Aromaten aber mit mehr Paraffinen herzustellen", so Engelmann. "Das heißt: Ich brauche weniger Kohlenstoffatome im Benzin, damit habe ich weniger Rußpartikel und mehr Wasserstoff." Und es soll nicht nur Kraftstoff für Autos produziert werden. Demnächst könnte auch grünes Kerosin für Flugzeuge hergestellt werden.