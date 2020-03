In einer Kindertagesstätte in Chemnitz ist ein Kind an Tuberkulose erkrankt. Wie das Gesundheitsamt der Stadt informierte, wurden gemeinsam mit dem Jugendamt erste Maßnahmen eingeleitet, um zu klären, ob sich möglicherweise weitere Personen angesteckt haben. Die Krankheit wurde bei dem Kind vor Kurzem festgestellt. Es wird derzeit stationär im Krankenhaus behandelt. In der Kita werden rund 95 Kinder in fünf Gruppen betreut. Die Einrichtung bleibt regulär geöffnet.