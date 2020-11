Turnerin Pauline Schäfer erhebt gemeinsam mit fünf weiteren Turnerinnen schwere Vorwürfe gegen eine Trainerin am Bundesstützpunkt in Chemnitz. Jahrelang seien sie von Gabriele Frehse schikaniert worden. Doch als sie sich entschloss, "nicht mehr nur der kleine Turnroboter zu sein", sei es "besonders schlimm" geworden, erzählt die Schwebebalken-Weltmeisterin dem "Spiegel".

Der Druck sei so groß gewesen, dass sich drei andere Mädchen im Internat "eine Zeit lang" sogar "geritzt haben", sagte Schäfer. Sie haben sich also selbst verletzt, womöglich um Stress abzubauen. Als Turnerin könne man einiges ab, so Schäfer. "Aber täglich erniedrigt zu werden - das hinterlässt irgendwann Spuren."

Trainerin Frehse hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie sagte MDR SACHSEN, die Anschuldigungen seien haltlos und sie behalte sich rechtliche Schritte vor. Ihr Anwalt sagte dem "SPIEGEL", in den Berichten von Schäfer gebe es eine "Vielzahl von Unwahrheiten und haltlosen Vorwürfen".



Der Deutsche Turner-Bund (DTB) "verurteilt jede Form von Gewalt und distanziert sich von etwaigen, in der heutigen Ausgabe des SPIEGEL beschriebenen Trainingsmethoden", hieß es in einer Stellungnahme am Freitag. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, "würde dies in keiner Weise den Werten des DTB und den Rahmenbedingungen für ein verantwortungsvolles Training entsprechen". Man nehme die Vorwürfe ernst und werde sie unverzüglich aufklären lassen.