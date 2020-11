"Ich muss sagen, dass ich total traurig über diese Aussage. Ich bin seit meinem elften Lebensjahr in Chemnitz und für mich war und ist Gabi immer Bezugsperson wie auch Ersatzmama." Die Trainerin sei eine taffe Frau, die Anweisungen auch mal in einem anderen Tonfall gebe. "Natürlich ist es im Leistungssport so, dass auch mal ein bisschen der Ton verschärft wird und man angetrieben wird, aber nur so kann man letztendlich erfolgreich sein", so Scheder.