Der Vorstand des Olympia-Stützpunktes Sachsen wird über den weiteren Umgang mit der angestellten Trainerin Gabriele Frehse beraten und entscheiden. Das gab der OSP am Freitagnachmittag in einer Erklärung bekannt. Ziel müsse es sein, Versäumnisse aufzuarbeiten und alles dafür zu tun, dass sich diese in Zukunft nicht wiederholten.



Bei den Beratungen fließen die neu gewonnenen Erkenntnisse eines externen Gutachtens ein, das der Deutsche Turner-Bund in Auftrag gegeben hatte. Es bescheinigt der Turn-Trainerin Frehse "schwerwiegende Pflichtverletzungen". Der DTB hatte daraufhin den OSP aufgefordert, das Arbeitsverhältnis mit Frehse zu beenden.