In Stollberg ist ein Mann vor einem Geldautomaten überfallen und beraubt worden. Nach Polizeiangaben hatte der 57-Jährige am Dienstagabend gerade Bargeld an dem Automaten in der Innenstadt abgehoben, als plötzlich zwei Unbekannte hinter ihm standen. Die nahmen ihm gewaltsam die zweistelligen Summe sowie seine Geldkarte ab und flohen.



Das Opfer blieb unverletzt. Es beschrieb die Täter als etwa 1,75 Meter und 1,80 Meter groß. Beide hätten Deutsch gesprochen, seien maskiert gewesen und hätten schwarze Jacken getragen. Der kleinere Täter war demnach noch mit einer grauen Jeans und schwarzen Turnschuhen bekleidet, der größere mit dunkelblauen Jeans und braunen Halbschuhen.



Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere zwei junge Frauen, die sich kurz vor der Tat im Vorraum der Bank aufgehalten haben sollen.