In Chemnitz ist am Dienstagabend ein Juweliergeschäft am Hauptbahnhof ausgeraubt worden. Die Täter hätten gegen 18 Uhr zugeschlagen, teilte die Polizei mit. Einzelheiten zum Raub und zum Wert der Beute wurden nicht genannt. Nach Reporterinformationen erlitt das Opfer einen Schock.