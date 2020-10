Nach einem Tankstellenüberfall am Montagabend in Chemnitz-Gablenz sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter und Zeugen der Straftat. Am Freitag wurden eine Täterbeschreibung sowie Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht . Darauf ist der mutmaßliche Räuber gut zu erkennen.

Der Mann soll am Montag unter Einsatz einer Waffe versucht haben, an einer Tankstelle in Chemnitz Bargeld zu erbeuten. Der Tankstellen-Mitarbeiter kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach, woraufhin der Täter die Tankstelle ohne Beute verließ. Wie der Mann dann flüchtete, ob zu Fuß oder in einem Pkw, ist laut Polizeiangaben noch unklar.