Fünf Männer haben am Sonnabend in Chemnitz offenbar einen Raubüberfall nachgespielt und sich dabei mit einer Videokamera filmen lassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Männer im Alter von 25 bis 35 Jahren mit ihren Auto die Straße blockiert und sich anschließend vermummt und augenscheinlich bewaffnet vor einem Wohnhaus aufgestellt. Dann stiegen die Männer wieder in ihre Fahrzeuge und fuhren davon. Eine Zeugin hatte das Geschehen beobachtet und die Polizei verständigt.