In Chemnitz startet am Montag ein Pilotprojekt zum umweltschonenden Stadtverkehr. Dabei sollen Smartphone-Apps helfen, das eigene Fahrverhalten an die Schaltung der Ampelanlagen anzupassen.

Rund 40 freiwillige Teilnehmer haben sich für die Testphase des Forschungsprojektes "CITRAM" (Citizen Science for Traffic Management) in Chemnitz bisher gefunden. Das teilte der Projektpartner, die Firma TSC aus Essen, mit. Sie hatte eigentlich mit doppelt soviel Interessenten gerechnet. Drei Straßen wurden für das Projekt ausgewählt: die Leipziger, Frankenberger und Annaberger Straße.

"Dadurch weiß ich als Fahrer, ob es sich lohnt, zügig auf die Ampel zuzufahren oder ob ich die Grünphase nicht mehr schaffe und schon ausrollen kann", so Benjamin Dahmen, Projektleiter bei TSC. Außerdem zeigt die App mit einem Timer an der Ampel an, wie lange diese noch rot bleibt. "Das hilft zu entscheiden, ob der Fahrer den Motor anlässt oder nicht", so Dahmen.