Ein Unbekannter hat in Chemnitz drei junge Männer zwischen 18 und 21 Jahren mit Pfefferspray attackiert. Das Trio habe den Mann zuvor um Wasser gebeten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als dieser nicht reagiert habe, hätten sie ihren Unmut geäußert, hieß es. Daraufhin zückte der Unbekannte am frühen Sonntagmorgen sein Pfefferspray und besprühte die Männer, zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.