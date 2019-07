In Chemnitz hat in der Nacht zum Freitag ein junger Autofahrer einen Unfall verursacht und dabei ein 100 Meter langes Trümmerfeld hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige auf der Limbacher Straße stadteinwärts unterwegs und hatte dort fünf parkende Autos gestreift. Dabei wurde der Jugendliche schwer verletzt. Er saß betrunken am Steuer. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,5 Promille. Die Limbacher Straße war am Unfallort vollgesperrt, konnte aber vor Einsetzen des morgendlichen Berufsverkehrs wieder freigegeben werden.