Eine Karambolage mit gleich fünf Autos ist am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr auf dem Stephanplatz in Chemnitz passiert. Nach MDR-Reporterinformationen kam ein Pkw aus einer Nebenstraße und kollidierte an einer Fußgängerampel mit einem anderen Wagen. Dieser prallte gegen ein weiteres Auto, zwei Fahrzeuge wurden gestreift. Zwei Insassen wurden verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.