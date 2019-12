Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagabend in Lichtenau fünf Personen verletzt worden. Ein vollbesetzter Audi war gegen 22:30 Uhr auf der unteren Hauptstraße in Fahrtrichtung Lichtenau unterwegs als er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr mehrere Büsche und prallte anschließend gegen einen Strommast.