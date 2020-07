In Chemnitz ist am Montagmorgen eine Person bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte, dass ein Auto und ein Fahrrad zusammengestoßen sind. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen lagen der Sprecherin noch nicht vor.



Nach ihren Angaben ereignete sich am Vormittag in der Stadt ein weiterer Unfall mit Beteiligung eines Fahrrades. Details hierzu sind ebenfalls noch nicht bekannt.