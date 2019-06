In der Chemnitzer Innenstadt ist am Montagvormittag ein Lastwagen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Nach Angaben der Chemnitzer Verkehrs-AG ereignete sich der Unfall auf der Annaberger Straße an einer Engstelle. Der Lastwagen touchierte die Stadtbahn seitlich. Verletzt wurde niemand. Es kam zu zeitweisen Störungen im Trambahnverkehr. Die Ermittlungen zum genauern Unfallhergang dauern an. Laut Polizei fuhr der Lastwagen offenbar zu weit links. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit 20.000 Euro beziffert.