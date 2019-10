Durch eine schnelle Reaktion haben mehrere Autofahrer einen möglichen Unfall auf der A72 verhindert. Wie die Polizei mitteilte, streifte ein Pkw an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd mehrere hundert Meter weit an der linken Leitplanke entlang.

Bildrechte: dpa

Zudem wurde der Wagen immer wieder abrupt beschleunigt und gebremst und fuhr auf einer Länge von etwa fünf Kilometern in Schlangenlinie. Laut Polizei versuchten mehrere Verkehrsteilnehmer den Autofahrer durch Handzeichen und Ausbremsmanöver zu stoppen. Andere hielten durch langsames Fahren den nachfolgenden Verkehr auf Abstand. Erst nach drei Unfällen habe der 69-Jährige angehalten, so ein Sprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann gesundheitliche Probleme. Ersthelfer zogen den Rentner aus seinem Auto. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.