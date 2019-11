Zweieinhalb Wochen nach einem Fall von Hepatitis A in Chemnitz wird an der betroffenen Schule wieder der Unterricht aufgenommen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, findet von Montag an wieder der reguläre Schul- und Hortbetrieb statt. Die Eltern müssen aber beim Gesundheitsamt nachweisen, dass ihr Kind inzwischen eine Schutzimpfung gegen Hepatitis A erhalten hat. Nicht geimpfte Kinder dürfen erst ab dem 13. Dezember wieder zur Schule gehen, teilte die Stadt mit.