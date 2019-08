Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf Daniel H. vor einem Jahr in Chemnitz soll heute das Urteil fallen. Davor halten die drei Nebenklagevertreter sowie die Verteidigung ihre Schlussvorträge. Zudem darf der Angeklagte, der während des gesamten Prozesses zu den Tatvorwürfen geschwiegen hat, sein letztes Wort sprechen.

Anklage fordert zehn Jahre Haft

Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe für den Angeklagten Alaa S. aus Syrien gefordert. Er soll gemeinsam mit einem noch flüchtigen Iraker am 26. August 2018 den 35 Jahre alten Daniel H. in Chemnitz erstochen haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, einen weiteren Mann mit einem Messerstich verletzt zu haben.



Für den Totschlag an Daniel H. forderte die Staatsanwaltschaft neun Jahre Haft, für die gefährliche Körperverletzung zwei Jahre. Dies habe der Staatsanwalt zu einer Gesamtforderung von zehn Jahren Haft verbunden, erklärte eine Sprecherin des Chemnitzer Landgerichts. Die Höchststrafe bei Totschlag beträgt 15 Jahre. Ursprünglich waren Termine bis zum 29. Oktober vorgesehen.

Widersprüchliche Aussagen des Hauptbelastungszeugen

In seinem Plädoyer erläuterte Staatsanwalt Stephan Butzkies, weshalb er die in der Anklageschrift verfassten Tatvorwürfe durch die Beweisaufnahme in weiten Teilen für bewiesen hält. Der Hauptbelastungszeuge - ein früherer Angestellter eines Döner-Ladens - hatte demnach zunächst davon berichtet, dass er den Angeklagten aus einem Fenster des Imbisses am Tatort gesehen hat, wie er mit schlagenden oder stechenden Bewegungen auf das Opfer eingewirkt hat. Bei späteren Vernehmungen und auch vor Gericht wurden seine Aussagen zunehmend unpräziser.