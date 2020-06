Nach Überzeugung des Gerichts waren die Männer Mitte September 2018 an einem Überfall auf Parkbesucher an der Schlossteichinsel in Chemnitz beteiligt. Zuvor hatten sie an einer Demonstration der rechtsextremen Vereinigung Pro Chemnitz teilgenommen. Bei der Attacke auf Flüchtlinge und eine Gruppe von Jugendlichen sollen sie mit Quarzhandschuhen und Flaschen bewaffnet gewesen sein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hatte Freisprüche beantragt und will prüfen, ob sie Rechtsmittel einlegt.