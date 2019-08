22.08.2019 | 10:55 Uhr Chemnitz-Prozess: Nebenklage fordert hohe Haftstrafe - Verteidigung Freispruch

Der Prozess zu einem der folgenreichsten Verbrechen in der jüngeren Geschichte Sachsens geht zu Ende. Ein Jahr nach dem Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz will das Gericht am Nachmittag ein Urteil sprechen. Zuvor halten Nebenkläger und Verteidigung ihre Plädoyers. Ihre Forderungen gehen weit auseinander.