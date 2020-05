Das Urteil zum tödlichen Messerangriff in Chemnitz im August 2018 ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig hat die Revision des Angeklagten verworfen, wie der BGH am Freitag mitteilte. Das Landgericht Chemnitz hatte 2019 den Syrer Alaa S. wegen des tödlichen Angriffs auf einen 35-jährigen Deutschen zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.