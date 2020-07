Am Landgericht Chemnitz ist am Dienstag ein Chemnitzer Reifenstecher zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Wie eine Gerichtssprecherin mitteilte, muss der 59-Jährige außerdem 10.000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.