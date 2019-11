Auf der Baustelle an der Kaßbergauffahrt ist laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch ein Kabel angezündet worden.

In Chemnitz haben Unbekannte am Mittwoch einen großflächigen Ausfall von TV, Telefon und Internet verursacht. Laut Polizei war in der Nacht auf der Baustelle an der Kaßbergauffahrt ein Kabel angezündet worden. Betroffen sind rund 14.000 Kunden des Telekommunikationsdienstleisters PYUR.