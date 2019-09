Der Verein "Miteinander für Chemnitz" will am Montag mit der Reinigung der sogenannte Stolpersteine in der Stadt beginnen. Laut Stadtverwaltung sind 197 dieser Gedenksteine, die an die Opfer der Nazi-Diktatur erinnern sollen, im Stadtgebiet verlegt. Die Reinigung soll am Donnerstag und Samstag fortgesetzt werden.