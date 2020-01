Ein Autofahrer hat sich am Vormittag in Chemnitz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife den Mann kontrollieren, weil er gefälschte Kennzeichen am Auto hatte. Doch statt zu halten, floh der Fahrer. Er rammte den Polizeiwagen und raste über Fußwege und Parkplätze davon.