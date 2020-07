Wegen besonders schwerer Vergewaltigung unter Verwendung einer Waffe ist ein 21-Jähriger vom Landgericht Chemnitz zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der in Nigeria geborene Mann sich an einer jungen Frau vergangen hat, wie aus einer am Donnerstag herausgegebenen Mitteilung hervorgeht. Während der Tat drückte der Täter seinem Opfer ein Messer an den Hals.