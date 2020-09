In Chemnitz wird es in diesem Jahr drei verkaufsoffene Sonntage geben, zwei davon im November. Darauf hat sich der Stadtrat am Mittwoch geeinigt. Zum ersten Mal werden die Geschäfte des Chemnitz Centers am 8. November von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben. Anlass ist der Antik- und Trödelmarkt, der sein 25. Jubiläum begeht.