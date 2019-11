Ein Unbekannter hat in Plauen einen Fahrkartenkontrolleur mit einem Stein angegriffen. Die Polizei teilte mit, der 40-Jährige habe jedoch ausweichen können und sei unverletzt geblieben. Zuvor wollte sich der Unbekannte in der Linie 6 nicht kontrollieren lassen und flüchtete, in Höhe der Haltestelle "Capitol" griff er sich einen Stein und versuchte auf den nacheilenden Kontrolleur einzuschlagen. Durch ein Gerangel ging das Kontrollgerät zu Bruch.