Bei einem Wohnungsbrand in Chemnitz sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden am Mittwoch ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Durch das Feuer und den dabei entstandenen Rauch sind vier Menschen verletzt worden. Es sei noch unklar, wie schwerwiegend die Verletzungen seien, so die Sprecherin weiter. Auch wie genau es zu dem Feuer kam, müsse erst geklärt werden.