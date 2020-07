Die Gründe lägen auf der einen Seite in einer schleppenden Freigabe von Planungs- und Bauleistungen, so der Sprecher, und andererseits auch in der Corona-Pandemie begründet. Corona habe beispielsweise zur Folge, dass weniger Arbeiter auf der Baustelle seien. Hygieneabstände haben den Angaben zufolge die Bauabläufe verändert. "Wir rechnen damit, dass wir Mitte September endgültig wissen, wann die Strecke freigegeben wird", kündigte der Sprecher an. Voraussichtlich Mitte kommenden Jahres sollen die ersten Citylink-Züge aus dem Chemnitzer Stadtbahnnetz bis nach Aue fahren.