Für die Sanierung des Eisenbahnviadukts sind am Donnerstag in Rabenstein 1,5 Millionen Euro Fördermittel übergeben worden. Mit der Summe beteiligt sich der Freistaat an der Brückensanierung, die die Stadt Chemnitz vornimmt. Das Geld stammt aus dem SED-Parteivermögen aus DDR-Zeiten.