Hier am Technopark in Chemnitz entsteht eine weitere Verbindung zwischen Straßenbahn- und Eisenbahngleisen. Harald Neuhaus (Geschäftsführer Verkehrsverbund Mittelsachsen), Mathias Korda (VMS-Bereichsleiter Infrastruktur) und Tomas Schmidt von der Erzgebirgsbahn stellten die konkreten Planungen . Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Die Erzgebirgsstadt Aue-Bad Schlema kann an das Nahverkehrssystem "Chemnitzer Modell" angeschlossen werden. Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen am Montag mitteilte, hat das Eisenbahnbundesamt die Genehmigung für den Ausbau der bestehenden Trasse und ihre Anbindung ans Gleisnetz der Chemnitzer Straßenbahnen erteilt. Der offizielle Baubeginn soll am 30. Juli erfolgen, die Kosten werden mit 65 Millionen Euro veranschlagt.

Die künftige Straßenbahn-Eisenbahn-Strecke ist knapp 50 Kilometer lang. In Chemnitz werden an der derzeitigen Straßenbahn-Endhaltestelle Technopark etwa 200 Meter Gleis zur Eisenbahntrasse nach Aue verlegt. An dieser müsse noch einiges getan werden, sagte der VMS-Bereichsleiter für Infrastruktur, Matthias Korda, MDR SACHSEN. Es würden mehrere Brücken über den Fluss Zwönitz neu errichtet sowie zahlreiche Bahnübergänge um- und neugebaut. Zudem wird an sechs Bahnhöfen und Haltepunkten gearbeitet. Es entstehen vier ÖPNV-Verknüpfungsstellen mit Busverbindungen sowie Park&Ride-Parkplätze.