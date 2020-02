Was die Batteriezüge bieten und wie sie funktionieren Die Züge erinnern äußerlich und von der Innenausstattung an die Elektrotriebwagen, die zwischen Dresden und Hof sowie Chemnitz und Elsterwerda unter Oberleitung fahren. Sie sollen mit Hochleistungsbatterien auf den Dächern ausgestattet werden, die jeweils in den Endbahnhöfen Chemnitz und Leipzig an der dort vorhandenen Oberleitung aufgeladen werden können. Die Ladezeit beträgt den Angaben zufolge rund 30 Minuten. Für die Strecke sind im täglichen Betrieb vier Zugpaare geplant. Es sollen jeweils zwei gekuppelte Triebwagen fahren und Platz für 300 Reisende bieten. Die Triebzüge sind etwas schneller als die jetzigen Dieselloks. Der Verkehrsverbund Mittelsachen erwartet dadurch Fahrpläne mit besseren Anschlüssen in Leipzig.