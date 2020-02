Für Pendler im Zwickauer Land wird die Bahnfahrt komfortabler: Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) lässt wieder durchgehende Züge von Stollberg bis Glauchau fahren. Die Änderungen auf der Linie 523 der City-Bahn Chemnitz gelten ab Montag. Bisher endeten die Züge in St. Egidien, wo Anschluss an die Verbindung Dresden - Zwickau besteht.



Mit der Verlängerung der Fahrten bis Glauchau erhalten Reisende neue Anschlussmöglichkeiten an den Regionalexpress RE3 (Dresden - Hof) sowie an Regionalexpresse nach Göttingen über Gera, Weimar, Erfurt und Gotha beziehungsweise an die Regionalbahnen nach Gößnitz jeweils mit Halt in Meerane.