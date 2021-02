Nach Bekanntwerden von schweren Vorwürfen gegen Polizisten bei einem Einsatz in Chemnitz hat sich die Stadtratsfraktion Die Linke/Die Partei für eine unabhängige Aufklärungsstelle ausgesprochen. "Das ist keine neue Forderung", sagte Stadtrat Sebastian Cedel auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Es geht nicht, dass in solchen Fällen Kollegen gegeneinander ermitteln." Cedel sprach davon, dass es einer von vielen Einzelfällen bei der Polizei sei.

Konkret geht es um die Vorwürfe einer kenianischen Familie, die in Chemnitz lebt. Sie seien bei einem Einsatz wegen Lärmbelästigung Opfer von Polizeigewalt geworden. "Man kann gar nicht richtig begreifen, was die Betroffenen durchleben mussten", so Cedel. "Es ist eine extrem heftige Entmenschlichung und sexuelle Erniedrigung." Seine Fraktionsgemeinschaft werde über die Landtagsabgeordneten der Linken eine Anfrage zu dem Vorfall im Landtag stellen. "Wir wollen damit sicherstellen, dass sauber ermittelt wird."