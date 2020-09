Neues Stadtoberhaupt gesucht Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz

Am 20. September wird in Chemnitz ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Wer kandidiert für das Amt? Und welche Themen stehen bei der OB-Wahl im Mittelpunkt? Hier finden Sie alle Infos und am Wahlabend die Ergebnisse.