Sven Schulze, bisher Finanzbürgermeister der Stadt, zeigte sich glücklich über das Wahlergebnis. "Es ist toll, dass es in meiner Verantwortung ist, diese schöne Stadt, meine Heimatstadt, in den nächsten Jahren zu führen", sagte er. Er machte am Wahlabend noch einmal deutlich, dass für ihn nicht das Parteibuch im Vordergrund steht. "Es ist nicht mein Anspruch, irgendwelche Partei-Äras fortzuführen", so Schulze. "Ich will ein Oberbürgermeister für alle sein."