Der parteilose Unternehmer Lars Fassmann hält an seiner Bewerbung zur Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz fest. Wie der ehemalige Stadtrat am Montag mitteilte, hat er eine erneute Bewerbung eingereicht. Die bereits gesammelten Unterstützer-Unterschriften für den unabhängigen Kandidaten seien wegen der coronabedingten Verschiebung der Wahl annuliert worden, so Fassmann. Bis zum 16. Juli muss er nun mindestens 200 neue Unterschriften sammeln.