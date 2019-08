Die Grünen sind in die heiße Phase ihres Wahlkampfs für die Landtagswahlen am 1. September gestartet. Grünen-Chef Robert Habeck würdigte zum Auftakt seiner Wahlkampf-Tour in Ostdeutschland die Wende-Erfahrung des Bündnis 90. Die Grünen im Westen hätten die Bedeutung dieser Tradition zu lange nicht gesehen und sogar das Bündnis 90 im Namen wegschieben wollen, sagte Habeck am Montagabend in Cottbus. Der Versuch, den Parteinamen auf "Die Grünen" zu reduzieren, scheiterte am Widerstand der ostdeutschen Landesverbände, sagte Habeck.