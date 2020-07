In Chemnitz bewerben sich elf Frauen und Männer um die Nachfolge von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Das teilte die Stadtverwaltung nach Ablauf Frist für Wahlvorschläge mit. Am kommenden Dienstag wird der Stadtwahlausschuss entscheiden, welche Vorschläge zugelassen werden. Acht Parteien und Vereinigung haben Kandidatinnen und Kandidaten benannt, dazu kommen drei Einzelbewerber. Die Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz findet am 20. September statt.