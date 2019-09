Am Keplergymnasium in Chemnitz fällt am Mittwoch und Donnerstag der Unterricht aus. Grund ist ein Wasserrohrbruch auf der Fürstenstraße. Von der Störung sind auch mehrere Wohnhäuser betroffen. Für sie steht ein Wasserwagen bereit. Allerdings wird die Reparatur der beschädigten Leitung einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Versorger eins rechnet erst in der Nacht mit einer Fertigstellung, sofern keine weiteren Komplikationen auftreten.