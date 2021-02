Wie funktioniert die Wasserstofftechnologie? Wasserstoff wird durch Elektrolyse gewonnen. Das heißt, mit Hilfe von Strom wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Der Wasserstoff speichert so Energie und kann transportiert und selbst gespeichert werden. In Brennstoffzellen reagiert er dann mit Sauerstoff zu Wasser. Dabei wird die zuvor gespeicherte Energie frei. Diese kann dann beispielsweise zum Antrieb von Fahrzeugen genutzt werden.