Wie sind die denn drauf? Während der Sommer am Wochenende noch mal richtig Gas gegeben hat und die Eisdielen in Sachsen gut besucht waren, wurde in Burgstädt angelichtet. Bei 20 Grad Außentemperatur eröffnete der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands seine Pforten. Laut Veranstalter Jürgen Hoffmann strömten am Sonnabend rund 250 Besucher in den kleinen Weihnachtsmarkt hinter seiner Apotheke. Burgstädt löste damit das benachbarte Lunzenau ab, wo in den vergangenen zehn Jahren immer der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands eröffnet wurde. Prellbock-Wirt Matthias Lehmann hat aus Altersgründen aufgegeben und ist froh, dass seine Tradition nun in Burgstädt weiterlebt.