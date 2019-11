Rund 1.000 Chemnitzer haben am Sonnabend ihren Weihnachtsbaum in Empfang genommen.

Rund 1.000 Schaulustige in Chemnitz haben am Sonnabend ihren Weihnachtsmarktbaum in Empfang genommen. Die hochbetagte Fichte wurde am Morgen im Revier Eibenstock geschlagen und dann nach Chemnitz gebracht. Bis zu ihrer Ankunft verkürzten sich die Chemnitzer die Zeit mit Grillwurst, Glühwein und einem Kinderkarussell.