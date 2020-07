Das traditionelle Chemnitzer Weindorf wird in diesem Jahr in etwas veränderter Form durchgeführt. Erstmals findet das Fest nicht auf dem Neumarkt, sondern auf zwei eingezäunten Flächen auf dem Markt und dem Jacobikirchplatz statt, so Christin Hultsch, Veranstalterin und Geschäftsführerin der Catering-AS GmbH. Insgesamt 580 Personen könnten das Fest gleichzeitig besuchen. Das Weindorf findet vom 24. Juli bis 16. August statt und ist seit der Corona-Pandemie die erste genehmigte Großveranstaltung in der Innenstadt von Chemnitz.