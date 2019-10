Der Leiter der Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025, Ferenc Csák, hat heute das Team vorgestellt, das am 10. Dezember die Bewerbung von Chemnitz vor der Jury in Berlin präsentiert wird. Teil des zehnköpfigen Teams sind Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und Projektleiter Ferenc Csák sowie die Ballettdirektorin der Theater Chemnitz Sabrina Sadowska.

Julia Palarz Bildrechte: Nora Kilenyi

Dabei ist auch Julia Palarz - sie unterstützte das Kulturhauptstadtbüro als Studentin und war mit vielen Mikroprojekt-Machern in Kontakt war. Heute betreut sie im Netzwerk für Kultur und Jugendarbeit ein junges Demokratieprojekt betreut. Und schließlich reist auch Zeran Osman, Studentin der Interkulturellen Kommunikation, mit nach Berlin. Ihr Einsatz für ein Miteinander in Chemnitz, für den Austausch der Kulturen brachte sie vor einem Jahr an den Kaffeetisch mit Frank-Walter Steinmeier und nun in das Team.