Chemnitz und der Städtepartner Düsseldorf wollen mit einer gemeinsamen Aktion den 30. Jahrestag von Mauerfall und Wiedervereinigung begehen. Dazu werden im November 30 Düsseldorfer ein Wochenende in Chemnitz verbringen. Im Februar reisen dann 30 Chemnitzer zum Gegenbesuch nach Düsseldorf. Neben Stadtbesichtigungen soll es vor allem Gespräche darüber geben, was Ost und West eint und trennt. "Wir Ost- und wir Westdeutschen - das ist ja nicht weg. Das haben wir uns hier in Chemnitz sicherlich anders vorgestellt. Es ist aber so", sagt dazu die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig.