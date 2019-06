Archivbild aus der der Union-Fabrik in Chemnitz. Im Bild ist ein Plattenbohrwerk mit automatischem Werkzeugwechsler für 40 verschiedene Bearbeitungswerkzeuge zu sehen, das von einem Mitarbeiter montiert wird.

Archivbild aus der der Union-Fabrik in Chemnitz. Im Bild ist ein Plattenbohrwerk mit automatischem Werkzeugwechsler für 40 verschiedene Bearbeitungswerkzeuge zu sehen, das von einem Mitarbeiter montiert wird. Bildrechte: dpa

21.06.2019 | 16:35 Uhr Chemnitzer Maschinenbaufirma vor der Schließung

Schlechte Nachrichten zum Wochenausklang. Wie am Freitag bekannt wurde, will das Chemnitzer Maschinenbauunternehmen Union noch in diesem Jahr seine Produktion einstellen. Nur Service und Vertrieb sollen bestehen bleiben.